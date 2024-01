Repas (sur réservation) et bal animé par Thierry Etchegaray Saint-Étienne-de-Baïgorry, dimanche 10 mars 2024.

Repas (sur réservation) et bal animé par Thierry Etchegaray Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 12:00:00

fin : 2024-03-10 19:00:00

Menu kir pétillant et ses amuses bouches

Dos de merlu sauce piquillos

Filet mignon de porc à la crème avec gratin dauphinois et haricots verts

Tarte aux pommes

Vin et café

Repas sur réservation avant le 1er mars 2024

Repas sur réservation avant le 1er mars 2024

EUR.

Salle Plaza Xoko

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



