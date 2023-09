LE PTIT FESTIVAL Saint-Étienne-d’Albagnan, 7 octobre 2023, Saint-Étienne-d'Albagnan.

Saint-Étienne-d’Albagnan,Hérault

Le Ptit Festival vous propose une journée avec ateliers danse, spectacles, concerts, jonglage de 10h à minuit !

Sur place se tiendra également une buvette, repas et crêpes !.

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 23:00:00. .

Saint-Étienne-d’Albagnan 34390 Hérault Occitanie



Le Ptit Festival offers a day of dance workshops, shows, concerts and juggling from 10am to midnight!

There’ll also be a refreshment stand, meals and crêpes!

El Festival Ptit ofrece una jornada de talleres de danza, espectáculos, conciertos y malabares desde las 10 de la mañana hasta medianoche

También habrá un bar de refrescos, comidas y crepes

Das Ptit Festival bietet Ihnen einen Tag mit Tanzworkshops, Aufführungen, Konzerten und Jonglieren von 10 Uhr bis Mitternacht!

Vor Ort wird es auch einen Imbiss, Mahlzeiten und Crêpes geben!

Mise à jour le 2023-09-22 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC