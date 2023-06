INITIATION SWING Saint-Étienne-d’Albagnan Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Étienne-d'Albagnan INITIATION SWING Saint-Étienne-d’Albagnan, 1 juillet 2023, Saint-Étienne-d'Albagnan. Saint-Étienne-d’Albagnan,Hérault Initiation à la danse Swing.

2023-07-01 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-01 17:00:00. . Saint-Étienne-d’Albagnan 34390 Hérault Occitanie



Introduction to Swing Dance Introducción al baile swing Einführung in den Swing-Tanz Mise à jour le 2023-06-27 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Étienne-d'Albagnan Autres Adresse Ville Saint-Étienne-d'Albagnan Departement Hérault Lieu Ville Saint-Étienne-d'Albagnan

Saint-Étienne-d'Albagnan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne-d'albagnan/