pour faire suite à notre atelier du 17 octobre 2023 sur la thématique :

« Outil commun de suivi de parcours usagers ».

Le Conseil Départemental de la Loire et le centre ressource Zoomacom souhaitent organiser un second atelier en présence d’usagers. Il aura lieu le : Jeudi 18 Janvier 2024 à 14h

Celui-ci se déroulera sur Saint-Etienne, le lieu reste à préciser Saint-Étienne (à préciser) 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.loire.fr/jcms/lw_1404866/fr/le-numerique-au-service-du-territoire »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-18T14:00:00+01:00 – 2024-01-18T17:00:00+01:00

