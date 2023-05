Ce Soir C’est Sushis THEATRE DU VALLON DE L’ESCALE, 11 août 2023, Saint-ESTEVE JANSON.

Ce Soir C’est Sushis THEATRE DU VALLON DE L’ESCALE. Un spectacle à la date du 2023-08-11 à 21:00 (2023-08-11 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Une soirée qui dérape… Romantisme et sushis étaient au programme. Mais rien ne va se passer comme prévu… Alfred est l’incarnation même de la loose. Marco, lui, est l’incarnation de la classe. Malgré leurs différences, ce sont les meilleurs amis du monde. Pourtant, alors qu’Alfred pensait avoir prévu la soirée parfaite pour séduire Elena, il va devoir composer avec Marco, expert en séduction, et particulièrement intrigué par… Elena. Il faut dire qu’Elena sait brouiller les pistes. Est-elle venue ici pour être séduite ? Il se pourrait en tous cas que sa présence mette à mal une solide amitié… Un bateau de sushis pour deux, c’est parfait pour une soirée en amoureux. Mais quand c’est pour trois… Amour, gloire et California Market sont au programme de cette pièce à l’humour débridé riche en rebondissements et quiproquos. Ce Soir C’est Sushis

THEATRE DU VALLON DE L’ESCALE Saint-ESTEVE JANSON Vallon de l’Escale Bouches-du-Rhône

