L’Amour est dans le Presque THEATRE DU VALLON DE L’ESCALE, 4 août 2023, Saint-ESTEVE JANSON.

L’Amour est dans le Presque THEATRE DU VALLON DE L’ESCALE. Un spectacle à la date du 2023-08-04 à 21:00 (2023-07-27 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

L’amour s’est donné rendez-vous dans le pré… Enfin presque. Ondine Marvecholles, agricultrice célibataire, reçoit chez elle deux prétendants : Kévin, jeune séducteur aux dents longues, plus intéressé par les terres d’Ondine que par son sourire et Patrick, poète rural illuminé, à la fois troublant de sincérité et désarmant de naïveté. Entre les aléas de la vie à la ferme et les révélations brutales des différentes personnalités, la rencontre va vite tourner au chaos total ! Amour, trahisons et bouses de vaches sont au programme de cette comédie déjantée où le rire tutoie le fromage de chèvre. Julien Sigalas

THEATRE DU VALLON DE L’ESCALE Saint-ESTEVE JANSON Vallon de l’Escale Bouches-du-Rhône

