Célibataires THEATRE DU VALLON DE L’ESCALE Saint-ESTEVE JANSON Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Estève-Janson Célibataires THEATRE DU VALLON DE L’ESCALE, 28 juillet 2023, Saint-ESTEVE JANSON. Célibataires THEATRE DU VALLON DE L’ESCALE. Un spectacle à la date du 2023-07-28 à 21:00 (2023-07-28 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Deux femmes, deux célibataires, deux façons d’appréhender l’amour. Célia et Valentine sont amies. Elles partagent énormément de passions mais surtout elles partagent quelque chose dont elles aimeraient se débarrasser à tout prix… Leur célibat. Suivez les pérégrinations de ces deux femmes aux caractères bien trempés dans leurs recherches pour trouver « Le bon ». De club de rencontre en boite de nuit, de Tinder en Meetic, de rencontres fortuites en rencontres hasardeuses, ces deux femmes vont vous faire partager leurs expériences, leurs coups de gueules, leurs coups de coeurs, leurs coups ratés, leurs joies, leurs peines… Une comédie sur deux femmes modernes, qui parle de rencontre, de séduction, d’amour… Avec des angles distincts, des points de vues différents abordés parfois de manière grave, parfois de manière légère mais toujours avec humour. Célibataires Votre billet est ici THEATRE DU VALLON DE L’ESCALE Saint-ESTEVE JANSON Vallon de l’Escale Bouches-du-Rhône 17.0

EUR17.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Estève-Janson Autres Lieu THEATRE DU VALLON DE L'ESCALE Adresse Vallon de l'Escale Ville Saint-ESTEVE JANSON Departement Bouches-du-Rhône Tarif 17.0 17.0 Lieu Ville THEATRE DU VALLON DE L'ESCALE Saint-ESTEVE JANSON

THEATRE DU VALLON DE L'ESCALE Saint-ESTEVE JANSON Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-esteve janson/

Célibataires THEATRE DU VALLON DE L’ESCALE 2023-07-28 was last modified: by Célibataires THEATRE DU VALLON DE L’ESCALE THEATRE DU VALLON DE L'ESCALE 28 juillet 2023 Théâtre du vallon de l'Escale Saint-Estève-Janson

Saint-ESTEVE JANSON Bouches-du-Rhône