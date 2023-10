Cet évènement est passé ATELIERS DECOUVERTE MON ESPACE SANTE Saint Estève ATELIERS DECOUVERTE MON ESPACE SANTE Saint Estève, 28 septembre 2023, . ATELIERS DECOUVERTE MON ESPACE SANTE 28 septembre et 5 octobre Saint Estève Ces sites comptent respectivement 300 et 40 personnes. Informations et aide à l’activation ont été réalisées ainsi que de nombreux flyers distribués . Saint Estève 66240 66240 Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T13:00:00+02:00 – 2023-09-28T17:00:00+02:00

2023-10-05T13:00:00+02:00 – 2023-10-05T16:30:00+02:00 Détails Autres Lieu Saint Estève Adresse 66240 Lieu Ville Saint Estève latitude longitude 42.715448;2.84677

Saint Estève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//