JMZH : Visite guidée du site de la Vanne Saint-Estèphe, jeudi 1 février 2024.

Saint-Estèphe Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 14:00:00

fin : 2024-02-01

Participez à la visite guidée du site de la Vanne, et partez à la découverte de son patrimoine naturel et de sa biodiversité.

Vous apprendrez également comment elle est gérée et les solutions mises en place pour son maintien.

Prévoir des vêtements adaptés à la météo et des bottes.

Sur inscription. Le lien de rendez-vous est communiqué au moment de l’inscription.

Cette animation vous est proposée et est animée par le Conservatoire des Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le PNR Médoc et les Arpenteurs, dans le cadre de la journée mondiale des zones humides en Médoc.

Participez à la visite guidée du site de la Vanne, et partez à la découverte de son patrimoine naturel et de sa biodiversité.

Vous apprendrez également comment elle est gérée et les solutions mises en place pour son maintien.

Prévoir des vêtements adaptés à la météo et des bottes.

Sur inscription. Le lien de rendez-vous est communiqué au moment de l’inscription.

Cette animation vous est proposée et est animée par le Conservatoire des Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le PNR Médoc et les Arpenteurs, dans le cadre de la journée mondiale des zones humides en Médoc.

EUR.

Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-03 par OT Médoc-Vignoble