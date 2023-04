Salon « Lire dans le Vignoble » 3 Route des Ormes, 1 octobre 2023, Saint-Estèphe.

Le salon du livre « Lire dans le Vignoble » devenu le rendez-vous attendu par les amoureux des livres et des arts .

Programmation à venir..

2023-10-01 à ; fin : 2023-10-01 . EUR.

3 Route des Ormes Espace Guy Guyonnaud

Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The book fair « Lire dans le Vignoble » has become the expected meeting point for book and art lovers

Program to come.

La feria del libro « Lire dans le Vignoble » se ha convertido en un acontecimiento muy esperado por los amantes del libro y del arte

Programa por venir.

Die Buchmesse « Lire dans le Vignoble » (Lesen im Weinberg) hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Buch- und Kunstliebhaber entwickelt

Programmierung in Kürze.

Mise à jour le 2023-02-22 par OT Médoc-Vignoble