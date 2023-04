Loto du foot à Saint-Estèphe Espace Guy Guyonnaud, 6 mai 2023, Saint-Estèphe.

Le club de football de Saint-Seurin-de-Cadourne et de Saint-Estèphe organise son loto.

De nombreux lots sont mis en jeu.

Buvette et snacks en vente sur place.

Ouverture des portes dès 18h30..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

Espace Guy Guyonnaud Rue du Marquis de Vignes Oudides

Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The soccer club of Saint-Seurin-de-Cadourne and Saint-Estèphe organizes its lottery.

Numerous prizes will be offered.

Refreshment bar and snacks for sale on site.

Doors open at 6:30 pm.

El club de fútbol de Saint-Seurin-de-Cadourne y Saint-Estèphe organiza su lotería.

Numerosos premios en juego.

Venta de refrescos y aperitivos in situ.

Apertura de puertas a las 18.30 h.

Der Fußballverein von Saint-Seurin-de-Cadourne und Saint-Estèphe organisiert sein Lotto.

Es werden zahlreiche Preise verlost.

Getränke und Snacks werden vor Ort verkauft.

Türöffnung ab 18.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-17 par OT Médoc-Vignoble