Châteaux en fête – Château de Puycharnaud, 15 avril 2023, Saint-Estèphe Saint-Estèphe.

Châteaux en fête – Château de Puycharnaud

Château de Puycharnaud Saint-Estèphe Dordogne

2023-04-15 – 2023-04-16

Saint-Estèphe

Dordogne

Saint-Estèphe .

VISITE ACCOMPAGNEE

Visites accompagnée par une personne de la famille.

Visite du sous-sol au grenier pour les plus courageux, en passant par la Chapelle, par l’étage des marquis, celui des domestiques et par les plus belles pièces du château

8€ par personne à partir de 12 ans

Cette animation est prévue en intérieur

Réservation obligatoire par mail à chateaupuycharnaud@gmail.com

Animation limitée à 12 personnes par visite

VISITE ACCOMPAGNEE

Visites accompagnée par une personne de la famille.

Visite du sous-sol au grenier pour les plus courageux, en passant par la Chapelle, par l’étage des marquis, celui des domestiques et par les plus belles pièces du château

8€ par personne à partir de 12 ans

Cette animation est prévue en intérieur

Réservation obligatoire par mail à chateaupuycharnaud@gmail.com

Animation limitée à 12 personnes par visite

Château de Puycharnaud

Château de Puycharnaud

Saint-Estèphe

dernière mise à jour : 2023-02-20 par