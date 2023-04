Châteaux en fête – Château de Puycharnaud Château de Puycharnaud, 22 avril 2023, Saint-Estèphe.

RECONSTITUTION HISTORIQUE RESISTANCE 2NDE GUERRE MONDIALE

L’association Mémoires de nos pères viendra à la rencontre des visiteurs pour leur parler de l’histoire du château qui a été, pendant l’été 1944, un haut lieu de la résistance et qui a abrité la Section Spéciale de Sabotage, sous le commandement de Jacques Nancy.

Des reconstitutions auront lieu: vie de camp au maquis, parachutages et armements, véhicules du maquis, fabrication de faux papiers…

Gratuit

Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps

Aucune réservation n’est requise.

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-23 18:00:00. .

Château de Puycharnaud

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



HISTORICAL REENACTMENT RESISTANCE 2ND WORLD WAR

The association « Mémoires de nos pères » (Memories of our fathers) will come to meet the visitors to speak to them about the history of the castle which was, during the summer 1944, a high place of the resistance and which sheltered the Special Section of Sabotage, under the command of Jacques Nancy.

Reenactments will take place: life in the maquis camp, parachuting and armament, maquis vehicles, making false papers…

Free

This animation is planned outside with the possibility of folding inside in case of bad weather

No reservation is required

RECREACIÓN HISTÓRICA RESISTENCIA 2A GUERRA MUNDIAL

La asociación Mémoires de nos pères se reunirá con los visitantes para contarles la historia del castillo que fue, durante el verano de 1944, un importante centro de la Resistencia y que albergó la Section Spéciale de Sabotage (Sección Especial de Sabotaje) bajo el mando de Jacques Nancy.

Se llevarán a cabo recreaciones: vida de campamento en el maquis, paracaidismo y armamento, vehículos del maquis, fabricación de papeles falsos…

Gratis

Esta animación está prevista en el exterior con la posibilidad de retirarse al interior en caso de mal tiempo

No es necesario reservar

HISTORISCHE REKONSTRUKTION WIDERSTAND 2. WELTKRIEG

Der Verein Mémoires de nos pères wird die Besucher über die Geschichte des Schlosses informieren, das im Sommer 1944 eine Hochburg des Widerstands war und in dem die Section Spéciale de Sabotage unter dem Kommando von Jacques Nancy untergebracht war.

Es finden Nachstellungen statt: Lagerleben im Maquis, Fallschirmabwürfe und Waffen, Fahrzeuge des Maquis, Herstellung gefälschter Papiere…

Kostenlos

Die Veranstaltung findet im Freien statt, bei schlechtem Wetter kann sie nach innen verlegt werden

Eine Reservierung ist nicht erforderlich

