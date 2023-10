Cet évènement est passé Le Week-end des parents Saint-Épain Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Saint-Épain Le Week-end des parents Saint-Épain, 14 octobre 2023, Saint-Épain. Saint-Épain,Indre-et-Loire Les nouveaux compagnons de la Prévôté vous proposent cette pièce de théâtre de Pascal Guillemaud..

Samedi 2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-28 . 9 EUR. Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Les nouveaux compagnons de la Prévôté present this play by Pascal Guillemaud. Les nouveaux compagnons de la Prévôté presentan esta obra de Pascal Guillemaud. Die neuen Gefährten der Prévôté bieten Ihnen dieses Theaterstück von Pascal Guillemaud an. Mise à jour le 2023-10-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Saint-Épain Autres Adresse Ville Saint-Épain Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Saint-Épain latitude longitude 47.14753;0.53388

Le Week-end des parents Saint-Épain 2023-10-14 2023-10-14 was last modified: by Le Week-end des parents Saint-Épain 14 octobre 2023