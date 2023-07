Fête du 14 juillet Saint-Épain, 14 juillet 2023, Saint-Épain.

Saint-Épain,Indre-et-Loire

Festivités tout au long de la journée : concours de pétanque dès 8 h 30, jeux après 17 h 30 et animations des pompiers à 18 h 30. Le défilé de 21 h 30 sera suivi d’un feu d’artifice puis d’un bal animé par Jessy Gonet..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 23:30:00. EUR.

Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Festivities throughout the day: pétanque competition from 8:30 a.m., games after 5:30 p.m. and firemen’s entertainment at 6:30 p.m. The parade at 9:30 p.m. will be followed by a fireworks display and a dance hosted by Jessy Gonet.

Fiestas durante todo el día: concurso de petanca a partir de las 8.30 h, juegos a partir de las 17.30 h y animación a cargo de los bomberos a las 18.30 h. El desfile de las 21.30 h irá seguido de fuegos artificiales y baile a cargo de Jessy Gonet. Tras el desfile de las 21.30 h, habrá fuegos artificiales y un baile a cargo de Jessy Gonet.

Festlichkeiten den ganzen Tag über: Petanque-Wettbewerb ab 8.30 Uhr, Spiele nach 17.30 Uhr und Animationen der Feuerwehr um 18.30 Uhr. Nach der Parade um 21:30 Uhr folgt ein Feuerwerk und anschließend ein Ball, der von Jessy Gonet moderiert wird.

Mise à jour le 2023-07-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme