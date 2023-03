Expositions photos animalières et Nature Saint-Épain Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Saint-Épain

Expositions photos animalières et Nature, 18 mars 2023, Saint-Épain

2023-03-18 10:00:00 – 2023-03-19 12:00:00

La prochaine exposition est consacrée à 5 talentueux photographes animaliers de l'association de Chasse Photographique du Val de Loire. Les photographes seront présents et se feront un plaisir de vous présenter leurs oeuvres ainsi que leurs techniques. C'est vraiment un beau moyen de partir à la découverte de la faune et de la flore de notre région.

Saint-Épain

