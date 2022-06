Saint-Emilion Vélotour 2022 Saint-Émilion Saint-Émilion Catégories d’évènement: 33330

Saint-Émilion 33330 Saint-Émilion EUR 10 35 Rendez-vous le samedi 10 septembre 2022 pour le Saint-Emilion Vélotour !

Une balade gourmande à la découverte des vignobles, des châteaux, avec des animations et dégustations tout au long du parcours !

Au programme, un parcours cyclo-ludique de 20 à 30 km au milieu des vignes dans les domaines de Saint-Émilion !

Parcours famille de 15 à 20 km

