Saint-Émilion Salon d’Automne de Saint-Emilion Salle des Dominicains Saint-Émilion, 29 septembre 2023 10:00, Saint-Émilion. Salon d’Automne de Saint-Emilion Salle des Dominicains Saint-Émilion 29 septembre – 12 octobre Les 10 ans du Salon d’Automne de Saint-Emilion 29 septembre – 12 octobre 1 Voilà déjà 10 ans que le Salon d’Automne de Saint-Emilion a ouvert les portes de ma mythique salle des Dominicains.

Pour cette dixième année, ce ne sont pas 21 artistes qui nous font l’honneur de présenter leurs dernières créations, mais 43 artistes.

Et ces nouveaux artistes vous accueilleront dans la salle Gothique, Cloître de l’Eglise Collégiale et l’ancien halle du vendredi 29 septembre au 1° octobre.

