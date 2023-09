La fête des vendanges de Saint-Emilion Saint-Emilion Saint-Émilion, 14 octobre 2023, Saint-Émilion.

La fête des vendanges de Saint-Emilion 14 et 15 octobre Saint-Emilion Sur réservation. Tarif selon château.

Pour la 1ère année, les Grands Crus Classés de notre Association célèbreront le temps des vendanges en accueillant les amateurs de vin et partageant avec eux des rendez-vous privilégiés !

Nous vous donnons rendez-vous à Saint-Emilion les 14 et 15 octobre 2023 pour partir à la découverte de nos Grands Vins et du patrimoine de notre appellation : balades dans notre magnifique vignoble, visites de lieux emblématiques de notre patrimoine, ateliers gourmands et dégustations exclusives, spectacles et conférences.

Des ateliers uniques et créés sur-mesure pour l’occasion, des déjeuners vignerons pour des moments intimistes avec nos vignerons. Et pour finir cette découverte en beauté, pas de fin de vendanges sans « Dîner de la Gerbaude » !

Venez participer à cette Fête des Vendanges du millésime 2023 des Grands Crus Classés, au Château de Ferrand, au coeur du vignoble de Saint-Emilion !

Informations & Réservations sur les sites des offices de Tourisme de Libourne et Saint-Emilion

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T20:00:00+02:00

