Festival Vino Voce, 8 septembre 2023, Saint-Émilion.

Le festival VINO VOCE revient à Saint-Emilion pour sa 9ème édition les 8, 9 et 10 septembre 2023 !

Le festival Vino Voce a été créé en 2014 par Nadine Vasseur une professionnelle de la voix, animatrice et productrice d’un magazine sur France Culture. Il est présidé par Patrick Junet, viticulteur à Saint-Émilion.

Sa vocation est de faire découvrir « La voix sous toutes ses formes »

Le festival propose :

– Des concerts de musique vocale dans des genres très divers (lyrique, musiques du monde, chanson, jazz, baroque …)

– Des spectacles de théâtre

– Des rencontres avec des professionnels de la voix (doubleurs de cinéma, imitateurs, avocats, médecins phoniatres)

– Une masterclass de chant lyrique

– Des ateliers à destination du public

Ces diverses activités ont lieu dans les plus beaux lieux patrimoniaux de Saint-Emilion..

2023-09-08 à ; fin : 2023-09-10 22:00:00. .

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The VINO VOCE festival returns to Saint-Emilion for its 9th edition on September 8, 9 and 10, 2023!

The Vino Voce festival was created in 2014 by Nadine Vasseur a voice professional, host and producer of a magazine on France Culture. It is chaired by Patrick Junet, winegrower in Saint-Emilion.

Its vocation is to discover « The voice in all its forms »

The festival offers :

– Concerts of vocal music in very diverse genres (lyric, world music, song, jazz, baroque …)

– Theater shows

– Meetings with voice professionals (film dubbers, impersonators, lawyers, phoniatric doctors)

– A masterclass in opera singing

– Workshops for the public

These various activities take place in the most beautiful patrimonial places of Saint-Emilion.

El festival VINO VOCE vuelve a Saint-Emilion en su 9ª edición los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2023

El festival Vino Voce fue creado en 2014 por Nadine Vasseur, profesional de la voz, presentadora y productora de un magazine sobre France Culture. Está presidido por Patrick Junet, viticultor de Saint-Émilion.

Su vocación es descubrir « La voz en todas sus formas »

El festival ofrece :

– Conciertos de música vocal de géneros muy diversos (ópera, músicas del mundo, canción, jazz, barroco, etc.)

– Representaciones teatrales

– Encuentros con profesionales de la voz (dobladores de películas, imitadores, abogados, médicos foniatras)

– Clase magistral de canto de ópera

– Talleres para el público

Estas diversas actividades tienen lugar en los lugares más bellos del patrimonio de Saint-Emilion.

Das Festival VINO VOCE kehrt für seine 9. Ausgabe am 8., 9. und 10. September 2023 nach Saint-Emilion zurück!

Das Festival Vino Voce wurde 2014 von Nadine Vasseur, einer professionellen Stimmtrainerin, Moderatorin und Produzentin eines Magazins auf France Culture, ins Leben gerufen. Es wird von Patrick Junet, einem Winzer in Saint-Émilion, präsidiert.

Seine Berufung ist es, « Die Stimme in all ihren Formen » zu entdecken

Das Festival bietet :

– Konzerte mit Vokalmusik in sehr unterschiedlichen Genres (Lyrik, Weltmusik, Chanson, Jazz, Barock …)

– Theateraufführungen

– Treffen mit Stimmprofis (Synchronsprecher für Filme, Imitatoren, Anwälte, Phoniatrieärzte)

– Eine Meisterklasse für Operngesang

– Workshops für die Öffentlichkeit

Diese verschiedenen Aktivitäten finden an den schönsten Orten des Kulturerbes von Saint-Emilion statt.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Saint-Emilion