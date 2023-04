Cinéma Plein Air : Nous 3 ou rien 10 Rue Guadet, 21 juillet 2023, Saint-Émilion.

Ciné Plein Air : Nous 3 ou rien, le vendredi 21 juillet à 22h30 au Couvent des Jacobins à Saint-Emilion,

Embarquez-vous pour une dégustation de Couvent des Jacobins dans l’ancienne boulangerie des Dominicains et installez vous confortablement et savourez votre popcorn devant le film !

D’un petit village du Sud de l’Iranaux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes..

10 Rue Guadet Couvent des Jacobins

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Ciné Plein Air: Nous 3 ou rien, Friday, July 21 at 10:30 pm at the Couvent des Jacobins in Saint-Emilion,

Embark on a tasting of Couvent des Jacobins in the former bakery of the Dominicans and sit back and enjoy your popcorn in front of the film!

From a small village in the south of Iran to the cities of Paris, Kheiron tells us about the extraordinary destiny of his parents Hibat and Fereshteh, eternal optimists.

Ciné Plein Air: Nous 3 ou rien, viernes 21 de julio a las 22.30 h en el Couvent des Jacobins de Saint-Emilion,

Embárquese en una degustación del Couvent des Jacobins en la antigua panadería de los Dominicos y siéntese a disfrutar de sus palomitas frente a la película

Desde un pequeño pueblo del sur de Irán hasta las ciudades de París, Kheiron nos cuenta el extraordinario destino de sus padres Hibat y Fereshteh, eternos optimistas.

Ciné Plein Air: Nous 3 ou rien (Wir 3 oder nichts), am Freitag, den 21. Juli um 22:30 Uhr im Couvent des Jacobins in Saint-Emilion,

Begeben Sie sich an Bord einer Couvent des Jacobins-Verkostung in der ehemaligen Bäckerei der Dominikaner und machen Sie es sich gemütlich und genießen Sie Ihr Popcorn vor dem Film!

Von einem kleinen Dorf im Südiran bis zu den Pariser Großstädten erzählt uns Kheiron das ungewöhnliche Schicksal seiner Eltern Hibat und Fereshteh, die ewige Optimisten sind.

