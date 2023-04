Salon automobile : Les Chapeaux de Roues, 24 juin 2023, Saint-Émilion.

Rendez-vous le 24 et 25 juin pour Les Chapeaux de Roues : un salon automobile au cœur de Saint-Emilion !

Au programme :

Samedi 24 juin :

– Départ du rallye en anciennes à 7h30.

– Ouverture du salon à 10h.

– 11h : Arrivée du rallye rue des Grandes Murailles

– Démonstration automobile de 15h à 19h.

– Fermeture du salon à 20h

– 20h30 à 1h : VIP Cocktail et soirée

Dimanche 25 juin :

– Départ à 7h30 du rallye modernes

– 10h30 : ouverture du salon au public

– 11h : arrivée du rallye rue des grandes murailles

– 13h-17h : vente aux enchères Maison Osenat

– 18h : Fermeture du salon.

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



See you on June 24 and 25 for Les Chapeaux de Roues: a car show in the heart of Saint-Emilion!

On the program :

Saturday June 24th :

– Departure of the rally in vintage cars at 7:30 am.

– Opening of the show at 10am.

– 11am: Arrival of the rally on rue des Grandes Murailles

– Car demonstration from 3pm to 7pm.

– Closing of the show at 8pm

– 8:30 pm to 1 am : VIP Cocktail and party

Sunday June 25th:

– Departure at 7:30 am of the modern rally

– 10:30 am : opening of the show to the public

– 11 am : arrival of the rally rue des grandes murailles

– 1pm – 5pm : Auction House Osenat

– 6pm: Closing of the show

Nos vemos los días 24 y 25 de junio en Les Chapeaux de Roues: ¡un salón del automóvil en el corazón de Saint-Emilion!

En el programa:

Sábado 24 de junio :

– Salida del rally en coches de época a las 7.30 h.

– Inauguración del espectáculo a las 10h.

– 11h: Llegada del rally a la rue des Grandes Murailles

– Demostración de coches de 15h a 19h.

– Clausura del espectáculo a las 20 h

– 20h30 a 1h00: Cóctel y fiesta VIP

Domingo 25 de junio :

– Salida a las 7.30 h del rally moderno

– 10.30 h: apertura del espectáculo al público

– 11h: Llegada del rally a la rue des grandes murailles

– 13.00 – 17.00 h: Casa de subastas Osenat

– 18.00 h: Clausura del espectáculo

Am 24. und 25. Juni findet die Automobilmesse Les Chapeaux de Roues » im Herzen von Saint-Emilion statt!

Auf dem Programm stehen :

Samstag, 24. Juni :

– Start der Oldtimer-Rallye um 7.30 Uhr.

– Eröffnung der Messe um 10 Uhr.

– 11 Uhr: Ankunft der Rallye in der Rue des Grandes Murailles

– Autovorführung von 15 bis 19 Uhr.

– Schließung des Salons um 20 Uhr

– 20.30 bis 1 Uhr: VIP-Cocktail und Party

Sonntag, 25. Juni :

– Start der modernen Rallye um 7.30 Uhr

– 10:30 Uhr: Öffnung der Messe für das Publikum

– 11 Uhr: Ankunft der Rallye in der Rue des grandes murailles

– 13h-17h: Auktion Maison Osenat

– 18h: Schließung der Messe

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Saint-Emilion