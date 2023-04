Soirée dégustation stand-up : Couvent comedy club 10 Rue Guadet, 27 mai 2023, Saint-Émilion.

Soirée dégustation stand-up : Couvent comedy club, le samedi 27 mai à 18h et 21h au Couvent des Jacobins à Saint-Emilion,

Pour cette seconde édition, Couvent vous convie à un premier acte décontracté ponctué par son histoire et la dégustation de l’un de ses nectars.

Puis, les projecteurs seront rivés sur la crème de la nouvelle génération du stand-up girondin et parisien : un plateau animé par Certe Mathurin accompagné de : Elna Bentolila, Nordine Ganso et Thomas Angelvy..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 21:00:00. .

10 Rue Guadet Couvent des Jacobins

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Stand-up tasting evening: Couvent comedy club, Saturday, May 27 at 6pm and 9pm at the Couvent des Jacobins in Saint-Emilion,

For this second edition, Couvent invites you to a relaxed first act punctuated by its history and the tasting of one of its nectars.

Then, the spotlight will be on the cream of the new generation of stand-up comedy from Gironde and Paris: a stage hosted by Certe Mathurin accompanied by : Elna Bentolila, Nordine Ganso and Thomas Angelvy.

Velada de degustación de stand-up: club de la comedia del Couvent, sábado 27 de mayo a las 18:00 y 21:00 en el Couvent des Jacobins de Saint-Emilion,

Para esta segunda edición, el Couvent le invita a un primer acto distendido salpicado por su historia y la degustación de uno de sus néctares.

A continuación, los focos se centrarán en la flor y nata de la nueva generación de monologuistas de la Gironda y París: un set presentado por Certe Mathurin acompañado por : Elna Bentolila, Nordine Ganso y Thomas Angelvy.

Stand-up-Weinprobeabend: Couvent comedy club, Samstag, den 27. Mai um 18 Uhr und 21 Uhr im Couvent des Jacobins in Saint-Emilion,

Für diese zweite Ausgabe lädt Sie Couvent zu einem entspannten ersten Akt ein, der von seiner Geschichte und der Verkostung eines seiner Nektare unterbrochen wird.

Danach werden die Scheinwerfer auf die Crème de la Crème der neuen Stand-up-Generation aus Gironde und Paris gerichtet: eine Bühne, die von Certe Mathurin moderiert wird, begleitet von : Elna Bentolila, Nordine Ganso und Thomas Angelvy.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Saint-Emilion