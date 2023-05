Yoga au Château 1 Monlabert, 25 mai 2023, Saint-Émilion.

C’est parti pour une nouvelle saison de Yoga au Château !

Rendez-vous, le jeudi 25 mai, dès 19h00, au Château Montlabert à Saint-Emilion, pour 1 heure de yoga, suivi d’une dégustation dans un des châteaux de la région Bordelaise.

Réservation obligatoire par mail ou sur le site internet

Merci de ramener votre tapis..

2023-05-25 à ; fin : 2023-05-25 . .

1 Monlabert Château Montlabert

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Let’s go for a new season of Yoga at the Château!

Rendezvous on Thursday, May 25, from 7:00 pm, at Château Montlabert in Saint-Emilion, for 1 hour of yoga, followed by a tasting in one of the châteaux of the Bordeaux region.

Reservation required by mail or on the website

Please bring your mat.

¡Ya está en marcha una nueva temporada de Yoga en el Château!

Nos vemos el jueves 25 de mayo, a partir de las 19:00, en el Château Montlabert de Saint-Emilion, para una hora de yoga, seguida de una degustación en uno de los châteaux de la región de Burdeos.

Reserva obligatoria por correo electrónico o en la página web

Se ruega traer esterilla.

Auf geht’s in eine neue Saison Yoga im Schloss!

Wir treffen uns am Donnerstag, den 25. Mai, ab 19 Uhr im Château Montlabert in Saint-Emilion zu einer Stunde Yoga, gefolgt von einer Weinprobe in einem der Châteaux in der Region Bordeaux.

Reservierung per E-Mail oder auf der Website erforderlich

Bitte bringen Sie Ihre Matte mit.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Saint-Emilion