Concert de Jazz Place de l’église Monolithe, 20 mai 2023, Saint-Émilion.

Rendez-vous le samedi 20 mai à 18h00, à la place de l’église Monolithe à Saint-Emilion, pour un concert Jazz du Big Band de l’Harmonie de Saint-Emilion et le Jazz Band de la Croix !.

Place de l’église Monolithe

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Rendezvous on Saturday, May 20 at 18:00, at the place of the church Monolithe in Saint-Emilion, for a Jazz concert of the Big Band of the Harmony of Saint-Emilion and the Jazz Band of the Cross!

Cita el sábado 20 de mayo a las 18.00 h, en la plaza de la iglesia Monolithe de Saint-Emilion, para asistir a un concierto de Jazz a cargo de la Big Band de la Harmonie de Saint-Emilion y la Jazz Band de la Croix

Wir treffen uns am Samstag, den 20. Mai um 18.00 Uhr auf dem Place de l’Eglise Monolithe in Saint-Emilion zu einem Jazzkonzert der Big Band der Harmonie von Saint-Emilion und der Jazz Band de la Croix!

