Soirée Portes Ouvertes au Château Cormeil-Figeac Château Cormeil-Figeac, 29 avril 2023, Saint-Émilion.

Soirée Portes Ouvertes au Château Cormeil-Figeac le samedi 29 avril, à partir de 19h00, dans le cadre des Journées Portes Ouvertes de Saint-Emilion

Au programme : un mini marché avec des produits locaux, des verres de vins de 2,5 à 5€, un concert, et convivialité et partage sont les mots d’ordre.

Réservation obligatoire sur notre site internet.

Château Cormeil-Figeac Lieu-dit Cormeil

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Open Evening at Château Cormeil-Figeac on Saturday, April 29, starting at 7:00 p.m., as part of the Saint-Emilion Open Days

On the program: a mini market with local products, glasses of wine from 2.5 to 5?, a concert, and conviviality and sharing are the watchwords.

Reservation required on our website

Velada de puertas abiertas en Château Cormeil-Figeac el sábado 29 de abril, a partir de las 19.00 horas, en el marco de las Jornadas de Puertas Abiertas de Saint-Emilion

En el programa: un minimercado con productos locales, copas de vino de 2,5 a 5?, un concierto, y la convivencia y el compartir son las consignas.

Reserva obligatoria en nuestra página web

Abend der offenen Tür im Château Cormeil-Figeac am Samstag, den 29. April, ab 19.00 Uhr, im Rahmen der Tage der offenen Tür in Saint-Emilion

Auf dem Programm stehen ein Minimarkt mit lokalen Produkten, Weingläser von 2,5 bis 5 ?, ein Konzert sowie Geselligkeit und Austausch.

Reservierung auf unserer Website erforderlich

