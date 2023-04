Clôture des 30 ans des Rouleurs de Barriques Lussac Saint-Emilion & Championnat de France de Tire à la Corde, 29 avril 2023, Saint-Émilion.

Rendez-vous le 29, 30 avril et 1er mai pour la Clôture des 30 ans des Rouleurs de Barriques Lussac-Saint-Emilion & Championnat de France de Tire à la Corde,

Samedi 29 avril :

10h00 : accueil au parc Guadet à St Emilion

12h00 : verre de l’amitié au gymnase de St Emilion

12h30 : repas (sur réservation)

Après-midi : animations gratuites

17h00 : surprise touristique

19h00/20h00 : pesée et dégustation de vins de la région à la salle polyvalente Ausone de Montagne

20h30 : dîner à Montagne (sur réservation)

Dimanche 30 avril : Championnat de France de Tire à la Corde

10h00 : début du championnat

12h30 : déjeuner

19h00 : fun de la compétition et des activités et remise officielle des récompenses

21h00 : Dîner et soirée dansante à la salle Ausone à Montagne

Lundi 1er mai :

8h30 : Petit-déjeuner et accueil

10h : Activités

12h30 : Repas de clôture

Pensez à apporter vos couverts !.

2023-04-29 à ; fin : 2023-05-01

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Rendezvous on April 29, 30 and May 1 for the Closing of the 30 years of the Rouleurs de Barriques Lussac-Saint-Emilion & French Championship of Rope Pulling,

Saturday, April 29:

10:00 am: reception in the park Guadet in St Emilion

12:00 pm: glass of friendship at the gymnasium of St Emilion

12h30: meal (on reservation)

Afternoon: free animations

17h00: tourist surprise

19h00/20h00: weighing and tasting of wines of the region in the multipurpose room Ausone of Montagne

8:30 pm: dinner at Montagne (reservation required)

Sunday April 30th : French Rope Pulling Championship

10h00 : beginning of the championship

12:30 pm : lunch

7:00 pm: fun of the competition and activities and official award ceremony

21h00 : Dinner and dance at the Ausone room in Montagne

Monday, May 1:

8:30 am: Breakfast and welcome

10:00 am : Activities

12h30 : Closing meal

Don’t forget to bring your cutlery!

Cita los días 29, 30 de abril y 1 de mayo para la clausura de los 30 años del Campeonato de Francia de Tiro de Cuerda y de Rouleurs de Barriques Lussac-Saint-Emilion,

Sábado 29 de abril :

10.00 h: bienvenida en el Parc Guadet de St Emilion

12.00 h: copa de bienvenida en el gimnasio de St Emilion

12.30 h: comida (reserva obligatoria)

Tarde: animación gratuita

17h00: sorpresa turística

19h00/20h00: pesaje y degustación de vinos de la región en la sala polivalente de Ausone de Montagne

20h30: cena en Montagne (reserva obligatoria)

Domingo 30 de abril: Campeonato de Francia de tiro con cuerda

10.00 h: inicio del campeonato

12h30: almuerzo

19h00 : diversión de la competición y actividades y entrega oficial de premios

21h00 : cena y baile en la sala Ausone de Montagne

Lunes 1 de mayo :

8h30 : Desayuno y bienvenida

10h00: Actividades

12h30: Comida de clausura

¡No olvides traer los cubiertos!

Rendezvous am 29., 30. April und 1. Mai für den Abschluss der 30-jährigen Jubiläumsfeier der Barrique-Roller Lussac-Saint-Emilion & Französische Meisterschaft im Seilziehen (Tire à la Corde),

Samstag, den 29. April :

10.00 Uhr: Empfang im Parc Guadet in St Emilion

12.00 Uhr: Freundschaftsgetränk in der Sporthalle von St Emilion

12.30 Uhr: Essen (mit Reservierung)

Nachmittag: kostenlose Animationen

17.00 Uhr: touristische Überraschung

19.00/20.00 Uhr: Wiegen und Verkostung von Weinen aus der Region in der Mehrzweckhalle Ausone in Montagne

20.30 Uhr: Abendessen in Montagne (Reservierung erforderlich)

Sonntag, 30. April: Französische Meisterschaft im Seilziehen

10.00 Uhr: Beginn der Meisterschaft

12.30 Uhr: Mittagessen

19.00 Uhr: Spaß am Wettkampf und an den Aktivitäten sowie offizielle Preisverleihung

21.00 Uhr: Abendessen und Tanzabend in der Salle Ausone in Montagne

Montag, den 1. Mai :

8.30 Uhr: Frühstück und Begrüßung

10.00 Uhr: Aktivitäten

12.30 Uhr: Abschlussessen

Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen!

Mise à jour le 2023-03-30 par OT Saint-Emilion