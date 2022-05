Rouge, couleur de l’engagement Château La Dominique Saint-Émilion Catégories d’évènement: Gironde

Rouge, couleur de l’engagement Château La Dominique, 27 juin 2019 14:30, Saint-Émilion. 27 juin et 25 août 2019 Sur place Réservations : visite@chateau-ladominique.com -15 euros http://www.chateau-ladominique.com Exposition d’art ROUGE, COULEUR DE L’ENGAGEMENT L’exposition d’été du Château la Dominique à Saint-Émilion Du 27 juin au 25 août 2019 (vernissage le 26 juin) Pour la deuxième édition de son exposition d’été , le Château La Dominique prolonge la réflexion initiée en 2018 autour de la place du rouge dans l’art. La thématique retenue par Camille Poupon (directrice de la communication) et Guillaume de Sardes (commissaire de l’exposition) est le rouge comme couleur de l’engagement. Engagement politique, bien entendu, mais au sens le plus large de tout ce qui touche la polis, c’est-à-dire la vie de la cité. L’exposition compte différents médiums : peinture, dessin, céramique, photographie, vidéo, installation. Les artistes présentés sont : Danielle Arbid, Mike Bouchet, Manuel Álvarez Bravo, Orianne Castel, Judy Chicago, Robert Combas, mounir fatmi, Jérémy Gobé, Thierry Jadot, Daido Moriyama, Jean-Pierre Raynaud, Andres Serrano, Heimo Zobernig. Une installation in situ, La Liberté guidant la laine, sera réalisée par Jérémy Gobé. L’exposition est réalisée en partenariat avec le CAPC (Bordeaux), le FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA (Bordeaux), la Collection de la Fondation Cartier pour l’art contemporain (Paris), la galerie Odile Ouizeman (Paris), la galerie ANALIX FOREVER (Genève) et Les Films Pelléas. Horaires des visites : Tous les jours à 14h30 en français (en anglais selon les demandes) La visite vous propose une présentation du Château, de ses installations, de L’exposition ainsi qu’une dégustation commentée de deux vins. 15€ par personne. Château La Dominique 1, lieu dit La Dominique 33330 Saint-Émilion 33330 Saint-Émilion Gironde jeudi 27 juin 2019 – 14h30 à 16h30

