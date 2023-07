Montgolfiades de Saint-Emilion 2023 Saint Emilion, 33330 Saint-Émilion, 20 octobre 2023, Saint-Émilion.

Montgolfiades de Saint-Emilion 2023 20 – 22 octobre Saint Emilion, 33330 Entrée libre. Vol payant sur inscription.

L’idée de survoler Saint-Émilion en montgolfière est le fruit d’une rencontre entre Guy-Petrus Lignac, propriétaire de Château Guadet, Grand Cru Classé à Saint Emilion, Président de l’Office du Tourisme du Grand Saint- Emilionnais, Joëlle Manuel, Adjointe au Maire, et Patricia Lamy, pilote et organisatrice d’événements aériens.

Nées en 2011 et couronnées de succès pour leur première édition, les Montgolfiades sont devenues un des événements incontournables de l’année. Tous les ans, 15 montgolfières se rassemblent lors du troisième week-end d’octobre pour prendre leur envol à Saint-Émilion, juste après les vendanges. Des activités pour petits et grands accompagnent ces journées de fête telles que des ateliers et des démonstrations de cerfs-volants et des conférences.

Au programme, rien de moins que l’envol simultanée de 20 montgolfières plusieurs fois par jour partant survoler les vignobles des environs classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Soyez parés pour le décollage et survolez le village de Saint-Émilion et ses alentours vallonés à quelques centaines de mètres de hauteur…

