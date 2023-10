Cabaret participatif : Toutes les voix mènent à Saint-Eloy Saint-Éloy-les-Tuileries, 7 octobre 2023, Saint-Éloy-les-Tuileries.

Saint-Éloy-les-Tuileries,Corrèze

Chanson, classique, blues. Venez accompagner ces nouvelles découvertes.

Nous partagerons les plats salés et sucrés que vous porterez. Buvette.

20h30, salle des fêtes, entrée libre à 20h30..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 23:00:00. EUR.

Saint-Éloy-les-Tuileries 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Song, classical, blues. Come and join in these new discoveries.

We’ll share the sweet and savoury dishes you bring along. Refreshment bar.

8:30pm, salle des fêtes, free entry at 8:30pm.

Canción, clásica, blues. Ven y únete a estos nuevos descubrimientos.

Compartiremos los platos dulces y salados que traigas. Bar.

20.30 h, sala de fiestas, entrada libre a las 20.30 h.

Chanson, Klassik, Blues. Begleiten Sie diese neuen Entdeckungen.

Wir teilen die süßen und salzigen Speisen, die Sie mitbringen. Getränkestand.

20.30 Uhr, Festsaal, freier Eintritt um 20.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Pays de Saint-Yrieix