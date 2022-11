Saint-Éloi fête les langues : lectures participatives et multilingues ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Saint-Éloi fête les langues : lectures participatives et multilingues ! Bibliothèque Saint-Eloi, 18 février 2023, Paris. Le samedi 18 février 2023

de 10h45 à 12h00

. gratuit En février, fêtons les langues ensemble. Vous n’avez pas la langue dans votre poche ?! Rejoignez-nous pour une heure de racontage un peu spéciale ! Apportez votre livre préféré pour enfants dans la langue de votre choix, ou piochez un album parmi notre collection du pôle de langues, prenez place et faites-nous la lecture ou chantez-nous votre comptine favorite en version originale. Vous serez acteur.ice le temps d’une lecture multilingue et participative ! Les bibliothécaires vous préparent aussi quelques lectures surprises en russe, espagnol ou anglais… Le but : partager avec les autres et sans complexe sa langue de cœur ou maternelle, éveiller les enfants à des sons et des sonorités différentes, voyager, rêver, et s’ouvrir aux cultures et au monde… On vous attend ! samedi 18 février, 10h45 sur inscription dès le 18 janvier, pour venir écouter et/ou pour venir raconter

pour tout public (dès 4 ans) Ne manquez pas… > l’atelier jeux de société autour des langues : samedi 4 février à 15h, pour tout public, sur inscription !> le spectacle de contes multilingues par la compagnie des Griottes voyageuses : samedi 11 février à 14h30, pour tout public (dès 6 ans), sur inscription ! Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Saint-Eloi Adresse 23 rue du Colonel Rozanoff Ville Paris lieuville Bibliothèque Saint-Eloi Paris Departement Paris

