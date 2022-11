Saint Eloi d’Hiver Maillane Maillane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Maillane EUR 25 25 18h45 : Hommage à Saint-Eloi à l’église.

A partir de 19h30 : Banquet d’hiver (Salade landaise, cassoulet, fromage, dessert). Avec un intermède théâtral.

Pour l’occasion nos acteurs « maison » désormais populaires ont accepté de rejouer la pièce de théâtre récemment écrite par René Moucadel.



