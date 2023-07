Vide-greniers, brocante Saint-Éloi, 9 juillet 2023, Saint-Éloi.

Saint-Éloi,Creuse

Vide-greniers, brocante ouvert à tous organisé par l’association Lou Saint Alino’s. Emplacements gratuits. Restauration sur place..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 17:00:00. EUR.

Saint-Éloi 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Garage sale open to all, organized by Lou Saint Alino’s association. Free pitches. Catering on site.

Venta de garaje abierta a todos, organizada por la asociación Lou Saint Alino. Parcelas gratuitas. Restauración in situ.

Flohmarkt und Trödelmarkt für alle, organisiert von der Vereinigung Lou Saint Alino’s. Die Standplätze sind kostenlos. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-10 par Creuse Tourisme