Fête patronale de Saint Éliph Saint-Éliph, 14 octobre 2023, Saint-Éliph.

Saint-Éliph,Eure-et-Loir

Profitez d’une ambiance chaleureuse lors de la fête patronale organisée par le Comité et la Commission des Fêtes de Saint Éliph. Vous pouvez dès à présent réserver votre repas, auprès du secrétariat de la mairie..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . .

Saint-Éliph 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Enjoy the warm atmosphere at the fête patronale organized by the Comité and Commission des Fêtes de Saint Éliph. You can now reserve your meal at the Town Hall secretariat.

Disfrute del cálido ambiente de la fiesta patronal organizada por el Comité y la Comisión de Fiestas de Saint Éliph. Ya puedes reservar tu comida en la secretaría del ayuntamiento.

Genießen Sie die herzliche Atmosphäre während des Patronatsfestes, das vom Komitee und der Festkommission von Saint Éliph organisiert wird. Sie können bereits jetzt Ihr Essen beim Sekretariat des Rathauses reservieren.

