Vide grenier du premier mai, 1 mai 2023, Saint-Éliph.

Venez découvrir le vide grenier du premier mai organisé par le comité des fêtes de Saint Éliph..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 . .

Saint-Éliph 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Come and discover the first of May flea market organized by the Saint Eliph’s festival committee.

Venga a descubrir el mercadillo del primero de mayo organizado por la comisión de fiestas de San Elifio.

Entdecken Sie den Flohmarkt am ersten Mai, der vom Festkomitee von Saint Éliph organisiert wird.

Mise à jour le 2023-04-08 par OT DU PERCHE