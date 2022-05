Les solistes de l’Orchestre Les Métamorphoses à St Dyé-sur-Loire (Loir-et-Cher) Église de Saint-Dyé-sur-Loire, 8 juillet 2020 20:00, Saint-Dyé-sur-Loire.

Mercredi 8 juillet 2020, 20h00 Sur place Tarifs : 15€ et 5€ (-16 ans, sans emploi, étudiants) info@academilyrique.com

Les solistes de l’Orchestre Les Métamorphoses se produiront en trio dans un programme germanique de Mozart à Schumann en l’église de Saint-Dyé-sur-Loire

Comme chaque année en début d’été, l’Académie Lyrique de Vendôme animée par le chef d’orchestre Amaury du CLOSEL, propose des concerts dans le Vendômois et le Blaisois. Pour cette 14ème édition, les habituels concerts symphoniques sont remplacés par un programme de musique de chambre qu’interpréteront les solistes de l’Orchestre Les Métamorphoses lequel accompagnera le travail de l’Académie Lyrique pendant trois semaines sur le campus de Monceau Assurances.

L’excellent trio composé du clarinettiste d’origine ukrainienne Bogdan SYDORENKO, du violoncelliste Jérémy GENET et du pianiste Aléxis GOURNEL, jouera un programme exclusivement germanique d’œuvres des périodes classique de Mozart, préromantique de Beethoven et romantique de Weber et Schumann. En outre, il mettra en évidence la virtuosité de la clarinette et proposera deux des compositeurs les plus chers au cœur des clarinettistes.

Programme

– Le Trio les Quilles de W. A. Mozart,

– Le Trio pour clarinette op.11 de L. van Beethoven,

– Le Concertino pour clarinette et piano de Carl Maria von Weber,

– Fantasiestücke op.73 pour violoncelle et piano de Robert Schumann.

Avec son Trio des Quilles, Mozart a laissé une des plus grandes œuvres et des plus aimées pour cet instrument. Mais c’est Beethoven (1770-1827), dont nous célébrons cette année le 250ème anniversaire de sa naissance, qui a été le précurseur du romantisme dans la composition musicale en Allemagne nous permet d’entendre ici, avec le Trio pour clarinette op.11, une œuvre à découvrir.

Quant à Weber (1786-1826), cousin par alliance de Mozart, il s’est particulièrement intéressé à la virtuosité de l’instrument permettant aux clarinettistes de faire étalage de tout leur savoir-faire musical et technique.

Enfin Schumann (1810-1856), avec Fantasiestücke (morceau de fantaisie) rompt avec la forme classique du trio pour s’en remettre à la spontanéité et à l’état d’esprit du moment.

Église de Saint-Dyé-sur-Loire 7 rue de l’église 41500 Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

mercredi 8 juillet 2020 – 20h00 à 22h00