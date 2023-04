Soirée dégustation Whisky et Chocolat Saint-Doulchard Saint-Doulchard Catégories d’Évènement: Cher

Saint-Doulchard

Soirée dégustation Whisky et Chocolat, 11 avril 2023, Saint-Doulchard Saint-Doulchard. Saint-Doulchard ,Cher , Saint-Doulchard Soirée dégustation Whisky et Chocolat V & B Saint-Doulchard Cher

2023-04-11 – 2023-04-11 Saint-Doulchard

Cher Saint-Doulchard . Réservations en magasin ou par téléphone, nombres de places limitées. Rendez-vous pour des dégustations atypiques et délicieuses de whiskies et de chocolats. +33 2 48 24 69 51 Dégustation

