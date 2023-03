Fête des plantes, du terroir et de l’artisanat Saint-Doulchard Catégories d’Évènement: Cher

Cher . Cette nouvelle édition est une belle occasion de faire le plein de plantes pour embellir son jardin ou son balcon, de découvrir de nombreux producteurs et artisans locaux mais aussi de repartir avec des douceurs proposées par les exposants de produits du terroir.

Lors de cette manifestation, les fonds récoltés seront intégralement reversés à l’action phare du Rotary International, POLIO+, pour 1€ reversé, un enfant est vacciné. Samedi 1er et dimanche 2 avril – De 10h à 18h – Parc et château – Entrée libre

Buvette et restauration sur place En partenariat avec la municipalité, le Rotary Club Bourges Jacques-Cœur organise sa 7e édition de la fête des plantes, du terroir et de l’artisanat. +33 2 48 23 59 86 Rotary Jacques Coeur Bourges

