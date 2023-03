Concert Scherzo Gospel & Accroche Coeur Saint-Doulchard Saint-Doulchard Catégories d’Évènement: Cher

Saint-Doulchard

Concert Scherzo Gospel & Accroche Coeur, 31 mars 2023, Saint-Doulchard Saint-Doulchard. Concert Scherzo Gospel & Accroche Coeur Centre socio culturel Saint-Doulchard Cher

2023-03-31 – 2023-03-31 Saint-Doulchard

Cher Saint-Doulchard . Entrée participative. Concert au profit de l’association Retina. +33 6 15 43 03 40 Concert

Saint-Doulchard

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Saint-Doulchard Autres Lieu Saint-Doulchard Adresse Centre socio culturel Saint-Doulchard Cher Ville Saint-Doulchard Saint-Doulchard Departement Cher Tarif Lieu Ville Saint-Doulchard

Saint-Doulchard Saint-Doulchard Saint-Doulchard Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-doulchard saint-doulchard/

Concert Scherzo Gospel & Accroche Coeur 2023-03-31 was last modified: by Concert Scherzo Gospel & Accroche Coeur Saint-Doulchard 31 mars 2023 Centre Socio Culturel Saint-Doulchard Cher cher Saint-Doulchard

Saint-Doulchard Saint-Doulchard Cher