Expo-Vente « Art animalier » Saint-Doulchard, samedi 17 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:30:00

fin : 2024-02-25 18:30:00

Expo-vente « L’art animalier »

Quatre artistes de la Région, spécialisés dans l’Art animalier exposent au Domaine de Varye du 17 au 25 février 2024.

Chacun dans sa spécialité, retrouvez Estelle Rebottaro, dessinatrice, la sculptrice Anne de Sauvebœuf, le photographe Patrick Glaume et la peintre Armelle Desages.

Un véritable bestiaire vous attend dans les quatre salles du château, avec plus de 70 œuvres en expo-vente. Les quatre artistes seront présents toute la durée de l’exposition. L’occasion de les rencontrer et de les laisser vous parler de leurs démarches artistiques…

Vous aimez l’Art et la faune sauvage ? Une exposition à ne pas manquer !

1277 Route de Varye

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire



