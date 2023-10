Vide-dressing AFC Nantes Saint Donatien, Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Vide-dressing AFC Nantes Saint Donatien, Nantes Nantes, 18 octobre 2023, Nantes. Vide-dressing AFC Nantes 18 et 19 octobre Saint Donatien, Nantes Entrée libre VENDEZ ET ACHETEZ vos vêtements au VIDE-DRESSING de l’AFC Nantes…

…plutôt que sur LeBonCoin, Vinted ou les Petites Nantaises !!

Les petits prix pratiqués participent à ce bel esprit d’entraide familiale cher aux AFC,

La PAF de 10% que les vendeuses reversent à l’AFC Nantes paye la location de la salle (aucun bénéfice pour l’AFC Nantes à cette occasion-là). Grâce à cela, nous vous offrons cette boutique éphémère vous permettant de venir voir, choisir, et essayer vos vêtements.

=> Pour vendre vos vêtements, il est indispensable d’enregistrer vos vêtements sur la plateforme suivante : ventes.afc-nantes.org, laissez-vous guider…

Horaires :

DÉPÔT : mercredi 18 octobre / 8h30 – 11h30

VENTE : mercredi 18 octobre / 14h30 – 19h30 & jeudi 30 mars / 8h30 – 13h30

SOLDES : jeudi 19 octobre / 12h – 13h30 Saint Donatien, Nantes 4 rue Guillet de la Brosse, Nantes

