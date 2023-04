OSEZ ! Salle Polyvalente Saint-Dolay Catégories d’Évènement: Morbihan

OSEZ ! Salle Polyvalente, 13 mai 2023 10:00, Saint-Dolay. OSEZ! Samedi 13 et 14 mai de 10h à 18h à Saint-Dolay. Une vingtaine artistes dolaysiens qui osent exposer leurs œuvres, leurs talents. Association Saint-Dolay Histoire & Patrimoine. Infos : 0608373385 13 et 14 mai 1 OSEZ ! L’association Saint-Dolay Histoire & Patrimoine vous propose les 13 et 14 mai prochain une exposition d’œuvres d’une vingtaine artistes dolaysiens qui osent exposer leurs œuvres, leurs talents. Cette exposition mettra en avant les qualités artistiques et la créativité d’artistes confirmés mais aussi de ceux que nous connaissons d’ordinaire comme voisins, secrétaire, retraité, etc. Et qui cachent parfois un talent qui ne demande qu’à être révélé.

Toutes les formes d’art y sont représentées : vannerie, peinture, chaudronnerie, origami, travail du bois, céramique, crochet… Chaque artiste exposera ses œuvres et pourra échanger avec le public, et peut-être créer des vocations.

Des petits ateliers « découverte » seront mis en place. Infos pratiques : Salle polyvalente de Saint-Dolay

Samedi 13 mai de 10h à 19h.

Dimanche 14 mai de 10h à 18h.

Entrée gratuite. Petite restauration sur place. Salle Polyvalente Saint-Dolay Saint-Dolay 56130 Morbihan

