Conférence Chocolat Médiathèque Saint-Dolay Catégories d’Évènement: Morbihan

Saint-Dolay

Conférence Chocolat Médiathèque, 6 mai 2023 10:00, Saint-Dolay. L’histoire du chocolat d’hier à aujourd’hui. Samedi 6 mai, 10h00 1 Conférence gratuite sur le chocolat Alain COLLAS, enseignant et chercheur à l’université de Vannes racontera l’histoire du chocolat d’hier et d’aujourd’hui. « Produit artisanalement ou industriellement, cet or brun se lance aujourd’hui à la conquête de la planète entière, tout en conservant sa part d’ombre » extrait de son livre « Du cacao des origines au chocolat d’aujourd’hui : Un regard singulier sur le monde »​. Médiathèque Place de l’Eglise 56130 SAINT-DOLAY Saint-Dolay 56130 Morbihan

Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: Morbihan, Saint-Dolay Autres Lieu Médiathèque Adresse Place de l'Eglise 56130 SAINT-DOLAY Ville Saint-Dolay Departement Morbihan Lieu Ville Médiathèque Saint-Dolay

Médiathèque Saint-Dolay Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dolay/

Conférence Chocolat Médiathèque 2023-05-06 was last modified: by Conférence Chocolat Médiathèque Médiathèque 6 mai 2023 10:00 Médiathèque Saint-Dolay

Saint-Dolay Morbihan