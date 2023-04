EXPOSITION CHOCOLAT Médiathèque Saint-Dolay Catégories d’Évènement: Morbihan

Saint-Dolay

EXPOSITION CHOCOLAT Médiathèque, 19 avril 2023 09:30, Saint-Dolay. Un voyage pour explorer les secrets du cacao et de sa culture, pour comprendre le travail des cacaoculteurs 19 avril – 10 mai 1 Du 17 avril au 13 mai à la Médiathèque. Un voyage pour explorer les secrets du cacao et de sa culture, pour comprendre le travail des cacaoculteurs. Une occasion de suivre les étapes de la fabrication du chocolat et de découvrir le savoir-faire, la passion des chocolatiers et des pâtissiers. Médiathèque Place de l’Eglise 56130 SAINT-DOLAY Saint-Dolay 56130 Morbihan

Détails Heure : 09:30 - 13:30 Catégories d’Évènement: Morbihan, Saint-Dolay Autres Lieu Médiathèque Adresse Place de l'Eglise 56130 SAINT-DOLAY Ville Saint-Dolay Departement Morbihan Lieu Ville Médiathèque Saint-Dolay

Médiathèque Saint-Dolay Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dolay/

EXPOSITION CHOCOLAT Médiathèque 2023-04-19 was last modified: by EXPOSITION CHOCOLAT Médiathèque Médiathèque 19 avril 2023 09:30 Médiathèque Saint-Dolay

Saint-Dolay Morbihan