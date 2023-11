Exposition-vente d’artisanat de Madagascar Salle du Palace Saint-Dizier, 11 novembre 2023T 10:00, Saint-Dizier.

Exposition-vente d’artisanat de Madagascar Salle du Palace Saint-Dizier 11 et 12 novembre

Amsolid et Mamonjy-Madagascar unissent leurs forces pour organiser cette exposition-vente d’artisanat de Madagascar pour communiquer sur leurs projets et collecter des fonds pour les mettre en œuvre. 11 et 12 novembre 1

Rendez-vous Salle du Palace, 1 rue des Bragards à St Dizier le 11 et 12 novembre 2023 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

L’artisanat de Madagascar y sera à l’honneur ainsi que ses épices mais aussi de l’artisanat du Népal, Inde, Pérou, Indonésie dans le cadre du commerce équitable. Vanneries diverses, sculptures en bois, corne de zébus, déco en matériel recyclé, papier Antemoro, broderies, écharpes et maroquinerie d’Inde, vêtements chauds du Népal, gants, bonnets, boucles d’oreilles et bijoux fantaisies seront autant d’occasions de faire plaisir en cette fin d’année tout en soutenant les projets de ces 2 associations qui œuvrent à Madagascar depuis très longtemps.

Depuis 23 ans les 2 associations qui connaissent bien Madagascar maintenant ont réalisées de nombreux projets avec la participation de la population malgache: Construction de centre de santé, d’écoles, de pont, de grenier à riz, adduction d’eau potable, forages, aménagement de sources, assainissement, récuperation des eaux de pluie, cantine, jumelage entre deux collèges français et malgache, stage pour les étudiants infirmiers français, voyages solidaires, campagne de vaccination, soins d’urgence, parrainages d’enfants en intégralité ou pour la scolarisation etc…

Si nous avons pu réaliser tout cela c’est grâce à la générosité et à la fidélité des populations notamment Haut-Marnaise et Meusienne et au soutien des villes de Saint-Dizier et Bar-le-Duc. Nous leur en sommes très reconnaissants.

Nous espérons que le public sera encore présent en nombre lors de cette exposition, nous avons toujours besoin de son engagement auprès de nous pour que cette amitié franco-malgache puisse continuer encore de nombreuses années.

Vous qui nous lisez, n’hésitez pas à partager, diffuser ou communiquer cet événement. Merci.

Salle du Palace 1 rue des Bragards 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne