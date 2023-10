Parcours musical [barathon] Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier Parcours musical [barathon] Saint-Dizier Saint-Dizier, 18 novembre 2023, Saint-Dizier. Parcours musical [barathon] Samedi 18 novembre, 19h00 Saint-Dizier Entrée libre Un parcours musical entièrement gratuit dans les bars de Saint-Dizier et de Vitry-le-François (le 17/11) à la rencontre de formations spécialement sélectionnées pour le festival ! Durant deux soirées, le public est invité à se déplacer de bar en bar pour découvrir une programmation 100% régionale. La sélection, menée conjointement avec Bords²Scènes de Vitry-le-François, met à l’honneur des talents émergents dans des esthétiques très diverses. L’occasion de se produire sur scène dans des conditions professionnelles et d’aller à la rencontre du public ! Fidèle à sa mission d’accompagnement, le festival invite les groupes régionaux à candidater pour se produire à l’occasion de ces deux soirées. Saint-Dizier Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

