Foire Sainte-Catherine

OÙ ? Dans les rues du centre-ville de Saint-Dizier, de la place Aristide Briand jusqu'au Parc du Jard

QUAND ? Samedi 18 novembre 2023, de 9h à 19h

TARIFS Accès libre et gratuit

TRANSPORT ET STATIONNEMENT Stationnement ouvert et gratuit au parc du Jard

Service de transport urbain gratuit par Ticéa ANIMATIONS Animations par Christopher Muel

Atelier sculpture sur bois, proposé par le service ‘parc & jardins’ de la Ville

Cérémonie de récompense des maisons fleuries, à 14h, à l’Hôtel de Ville

Parade musicale par le groupe « Yacas Groovy Band », dès 15h

Feu d’artifice à 17h30

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

