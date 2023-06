La Jarry et Fanfara Station ! Saint-Dizier Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

La Jarry et Fanfara Station ! Mercredi 21 juin, 18h00 Saint-Dizier Le rendez-vous est donné pour la Fête de la Musique à Saint-Dizier, en Haute-Marne (52) Programme complet : > HALL HÔTEL DE VILLE [mardi 20 juin 2023]

• École Jean de la Fontaine > PLACE ARISTIDE BRIAND

• 19h : La Jarry

• 20h45 : Fanfara Station

• 22h30-00h : Benzz > PLACE ÉMILE MAUGUET

• 18h30 : Shopina Luliya

• 19h15 : Conservatoire

• 19h50 : Syroko

• 20h15 : Mak Banlieues Arts

• 20h50 : Legen’Der

• 22h-23h30 : Lovedrive > JARDINS DE LA SOUS-PRÉFECTURE

• 19h : Chœur Harmonia

• 19h45 : Manécanterie ESTIC Notre-Dame

• 20h30 : Quatuor d’Anches Daniel Carlier

• 22h15-23h : Jean-Pierre DUVAUX, piano/voix > LES PETITES HALLES

• 18h : Just For Uke

• 19h40 : DJ Boby

• 19h40 : AC SF

• 23h-00h : Baron Nichts > RUE DE LA VICTOIRE

• 19h – 00h : DJ H

> PARKING QUAI 23

• 19h-00h : SUMMER QUAI 23 #11 > LES HALLES DE SAINT-DIZIER

• 19h-22h : Diz Danse > PARVIS ÉGLISE NOTRE-DAME

• 19h-23h : Paroisse Notre-Dame > RUE DU DOCTEUR MOUGEOT

• 19h30 : Hanka

• 20h45-22h : Benzz > PARKING HÔTEL DE L’AGRICULTURE

• 19h-00h : KTS > L’ÉCLUSE FRANÇOIS 1ER

• 19h-22h : Joshua, piano/chant > ÉGLISE DE GIGNY

• 20h-20h45 : Quatuor à Cordes Bazelot > LE PETIT PARIS

• 20h : Tim Scanlan et Mana Okubo

• 22h-00h : Max Trau

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

