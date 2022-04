Trivial Poursuit Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Trivial Poursuit Musée de Saint-Dizier, 14 mai 2022 18:00, Saint-Dizier. Samedi 14 mai, 18h00 Sur place Entrée libre, pas de réservation. Testez vos connaissances sur le Musée ou découvrez des éléments insolites avec un jeu de Trivial Pursuit. Une animation pour toute la famille ! Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier, Haute-Marne, Grand Est, France 52100 Saint-Dizier Haute-Marne

03 25 07 31 50 http://www.ville-saintdizier.fr Depuis mi-février 2013, le musée de Saint-Dizier a rouvert ses portes au public après avoir bénéficié d’une véritable cure de jouvence. Il présente une sélection des plus beaux objets de ses collections dans les domaines de l’archéologie, de l’ornithologie et des fontes d’art. samedi 14 mai – 18h00 à 23h59 © Musée de Saint-Dizier

