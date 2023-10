31ème Meeting international de Saint-Dizier saint-dizier la presqu’ile Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier 31ème Meeting international de Saint-Dizier saint-dizier la presqu’ile Saint-Dizier, 13 octobre 2023, Saint-Dizier. 31ème Meeting international de Saint-Dizier 13 – 15 octobre saint-dizier la presqu’ile Tarif demi journée: 5 euros (adultes) – 3 euros (enfants -12 ans) Tarif gala : 15 euros adultes -10 euros enfants Le 31ème meeting international se déroulera du 13 au 15 octobre 2023.

Une soirée de Gala aura lieu le 14 octobre au soir (finales et natation artistique). saint-dizier la presqu’ile 36 avenue de verdun saint-dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0325052307 »}, {« type »: « email », « value »: « c.o.s.d-natation@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T17:30:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:45:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu saint-dizier la presqu'ile Adresse 36 avenue de verdun saint-dizier Ville Saint-Dizier Departement Haute-Marne Age max 99 Lieu Ville saint-dizier la presqu'ile Saint-Dizier latitude longitude 48.641277;4.948901

saint-dizier la presqu'ile Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/